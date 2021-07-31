شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الجزائر السابق عبد القادر بن صالح عن عمر يناهز 80 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة الميادين الجزائرية ، وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز الـ80 عاماً.

وجاء فى بيان الوكالة الوطنية للإعلام، انتقل إلى رحمة الله تعالى، الرئيس السابق لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بعد تدهور وضعه الصحي في احدى المستشفيات.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الراحل توفى متأثراً باصابته بمرض السرطان، ووباء كورونا، بعد أن خضع للعلاج فى المستشفيات.

ونعى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة .

كان عبد القادر بن صالح هو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، وفى 9 أبريل 2019 أعلن البرلمان الجزائرى بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، وبعد أن أعلن رسميا الشغور النهائى لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستورى بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح فى منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.