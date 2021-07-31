شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: سوريا تواصل الوفاء بالتزاماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين أن سوريا تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعاونها الوثيق مع المنظمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وقال شولجين فى مقابلة مع سبوتنيك اليوم: “دمشق تواصل بشكل مسؤول الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتعاون الوثيق مع المنظمة”.

وأضاف شولجين: “الدورة الـ 97 الماضية للمجلس التنفيذي كانت أول اجتماع لهيئات إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ اعتماد قرار تعليق حقوق وامتيازات سورية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية” موضحاً أنه “لا يزال يتعين على الوفود تقييم حجم وآثار هذه الخطوة وفهم كيفية المضي قدما بهذا الصدد”.

وعقدت الدورة الـ 97 للمجلس التنفيذي للمنظمة بين السادس والتاسع من يوليو الجارى.

وشدد شولجين على أن “الجميع يدرك جيدا أن الشروط التي قدموها لسورية غير قابلة للتحقيق وبالتالي لا أحد يساوره الشك حول تغيير محتمل في الوضع إلى الأفضل”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أدانت بشدة في الـ 21 من يونيو الماضي القرار الذي تم تمريره من الدول الغربية في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية مؤكدة أنه يشكل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل المنظمة ويتنافى مع ميثاقها.