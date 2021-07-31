ذوبان "هائل" للثلوج في جرينلاند هذا الأسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال علماء إن جرينلاند فقدت كمية هائلة من الجليد يوم الأربعاء مع ارتفاع الحرارة بجميع أنحاء القطب الشمالي، حيث ذابت كمية تكفي لأن تغطي ولاية فلوريدا الأمريكية بطبقة من المياه بمنسوب 5.1 سنتيمتر.



تعد هذه ثالث أكبر كمية جليد تفقدها جرينلاند في يوم واحد منذ عام 1950. أما الكميتان الأخريان فقد حدثتا في 2012 و2019 أي أن الكميات الكبرى الثلاث فقدت خلال عشر سنوات.

وقال العلماء إن الذوبان السريع للثلوج حدث بعد سقوط كتلة من الهواء الدافئ فوق الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي بفعل تغير في نماذج حركة الرياح في الغلاف الجوى. وأشاروا إلى وجود إمكانية لمزيد من التآكل في طبقة الثلوج.

وقال خافيير فيتوايس عالم المناخ في جامعة لييج في بلجيكا إن الكمية المفقودة يوم الأربعاء وحده تُقدر بنحو 22 ألف طن تدفق منها 12 ألف طن في المحيط و10 آلاف طن امتصتها الكتلة الثلجية حيث يمكن أن تتجمد مرة أخرى.