فيروس كورونا المستجد يواصل تفشيه في جميع أنحاء دول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في جميع أنحاء دول العالم، وسط تسجيل أرقام جديدة على صعيد الإصابات والوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات إلى 198 مليوناً و34 ألفاً و753 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و224 ألفاً و421 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 178 مليونا و930 ألفاً و551 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن بر الصين الرئيسي سجل 55 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، نزولاً من 64 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 25 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92930 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

سجلت تايلاند عدداً قياسياً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 18912 حالة، السبت، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 597287.

وسجل البلد الآسيوي أيضاً عدداً قياسياً جديداً في الوفيات اليومية بالفيروس عند 178 ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 4857.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 459 وفاة و19346 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 240456، بينما سجلت البلاد مليونين و829443 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت، الجمعة، 40904 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بجانب 963 حالة وفاة.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل أكثر من 19.8 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 555460 حالة طبقاً لبيانات الوزارة.