سلطنة عمان تعلق على حادث استهداف السفينة الإسرائيلية قرب سواحلها

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول في مركز الأمن البحري، قوله إن "مركز الأمن البحري بالسلطنة تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى "ميرسر ستريت" لحادث.

وأضاف أن "البحرية السلطانية العمانية قامت بتسيير سفينة إلى مكان الهجوم".

وتابع: "أكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، وأنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة".

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كما أكد على حرص السلطنة الدائم لتسخير جميع الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، والقيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني.

وكانت سفينة شحن إسرائيلية قد تعرضت، أمس الجمعة، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل لم تسمهم إن "طائرة إيرانية مفخخة (مسيرة) من دون طيار استهدفت السفينة قرب سلطنة عمان".

وقالت مصادر أمريكية وأوروبية على دراية بالتقارير الاستخبارية، إن طهران هي المشتبه فيه الرئيسي في تدبير الهجوم، ولكن في الوقت نفسه لا يزال من السابق لآوانه الجزم بهوية الجهة المتورطة في الحادث.

كما رجّح مسؤول دفاعي أمريكي أن السفينة "ميرسر ستريت" تعرضت على الأرجح لهجوم بطائرة دون طيار.