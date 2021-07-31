شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد فى السعودية ان يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 18:37 والمد الثاني عند 05:30 والجزر الأول عند الساعة 11:24 والجزر الثاني عند الساعة 00:29.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم السبت شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .



وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.