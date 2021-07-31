جعجع مهاجما البرلمان اللبنانى: سنتابع رفع الحصانات حتى النهاية

القاهرة - سامية سيد - شن رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، هجوما على مجلس النواب اللبناني على خلفية رفع الحصانة عن النواب في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكتب جعجع على "تويتر": "برافو نقابة محامي بيروت، برافو نقابة محامي طرابلس، مش برافو للمجلس النيابي.. سنتابع رفع الحصانات حتى النهاية".

وكان اجتماع قد عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني في 9 يوليو الجاري، لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

وجاء طلب رفع الحصانة تمهيدا للادعاء على النواب الثلاثة، في قضية انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر مطالبة القضاء مجلس النواب بتزويده بأدلة "تثبت الشبهات" على النواب لاستجوابهم.

وأكد رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي مؤخرا أن "جريمة 4 أغسطس هي جريمة العصر وللمحقق العدلي مناقبية ويجب تقديم كل الدعم له وأنا مع رفع كل الحصانات لأنه لا يوجد شخص فوق القانون".