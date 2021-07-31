"إنستغرام" يطوّر إحدى خدماته الأكثر شعبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يعمل موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" على إحداث تطوير في إحدى الخصائص الموجودة والمستخدمة على التطبيق، والتي حظيت بشعبية كبيرة بين المستخدمين.



فبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن شركة "فيسبوك"؛ المسؤولة عن تطبيق "إنستغرام"، فإن الأخير سيزيد من طول مقاطع الفيديو المعروفة بـ Reels، حيث سيزيد التطبيق مدة هذه الفيديوهات من 30 ثانية إلى دقيقة، لتسمح للمستخدمين بحرية أكبر في إنشاء المقاطع المصورة.

يذكر بأن ميزة مقاطع الفيديو القصيرة الـ Reels، تم إطلاقها الصيف الماضي، وهي متاحة لجميع مستخدمي التطبيق.

وكان تطبيق "تيك توك" قد أعلن في وقت سابق عن تطوير ميزة تسمح بتحميل مقاطع فيديو طويلة.