شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصومالى يشيد بدور الاتحاد الإفريقى فى دعم حكومة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبدالرزاق محمود، بدور الاتحاد الإفريقي في دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية، مشيرا إلى أن الدعم المقدم لبلاده يجب أن يستند إلى ترتيب الأولويات التي تمر بها البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال مشاركته، عبر تقنية (الفيديو كونفريس)، االجمعة، في اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ التابع للاتحاد الإفريقي رقم 1015؛ لمناقشة تقرير التقييم المستقل للاتحاد الإفريقي.