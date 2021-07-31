شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعفى مساعد وزير الخارجية من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، الجمعة ، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وفتح الرئيس التونسي قيس سعيد النار على قيادات حركة النهضة الإخوانية، مؤكدًا "البعض أراد تحويل تونس إلى مجموعة من المقاطعات يريدون السيطرة عليها".

وقال الرئيس التونسي، إن ما تم اتخاذها من قرارات جاء بناء على الدستور التونسي وليس خارجه، وللحفاظ على سلامة المواطنين والدولة التونسية، مضيفا: الإجراءات التي اتخذتها كانت ضرورية بعد نهب المليارات من الشعب التونسي.