شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 121 مهاجرا من جنسيات أفريقية قبالة السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، اليوم الجمعة، 121 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية، قبالة السواحل الليبية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأوضح الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية - في بيان نقلته بوابة "الوسط" الليبية - أن إنقاذ هؤلاء المهاجرين، يأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية.