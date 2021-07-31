شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد جماعة الحوثي خسائر في جبهة "القعيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبد الجيش اليمني، جماعة الحوثي، خسائر فادحة في العتاد والأرواح في جبهة "القعيف".

وقال رئيس عمليات حرس الحدود قائد اللواء العاشر حرس حدود بالمحور الشمالي اليمني العميد هادي حمران الجعيدي إن جماعة الحوثي كثفت هجماتها الفاشلة، منذ ثلاثة أيام على مواقع الجيش بجبهة "القعيف" إلا أن أبطال الجيش اليمني أفشلوا محاولاتها وكبدوها خسائر فادحة، في العتاد والأرواح.

وأوضح الجعيدي - فقا للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية - أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بسلسلة غارات جوية، تعزيزات وتجمعات وآليات حوثية في ذات الجبهة، مخلفة قتلى وجرحى من عناصر المليشيا.