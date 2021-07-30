شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من الأحد المقبل.. اشتراط ظهور التحصين في «توكلنا» لدخول المنشآت التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، عن تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع من فيروس كورونا.

واشترطت الوزارة ظهور حالة “محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافي” في تطبيق توكلنا لدخول منشآتها الحكومية والخاصة، وذلك ابتداءّ من الأحد المقبل 1 أغسطس 2021م.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل، جميع منسوبي التعليم والطلبة المستهدفين من التحصين، إضافةً إلى جميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية والصحية الجامعية.