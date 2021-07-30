شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إنقاذ 9 مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في محافظة المويه بمكة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، عبر «تويتر»، إن مدني المويه أنقذ 9 مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية، مؤكدًا أنه جرى تقديم المساعدة اللازمة لهم في الموقع.