شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إنقاذ 9 فلبينيين علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إنقاذ 9 مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية في محافظة المويه بمكة.
وقالت مديرية الدفاع المدني، عبر «تويتر»، إن مدني المويه أنقذ 9 مقيمين من الجنسية الفلبينية، علقوا في منطقة وعرة أثناء نزهة برية، مؤكدًا أنه جرى تقديم المساعدة اللازمة لهم في الموقع.
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