«يرتدون أقنعة».. ضبط 4 مواطنين تعمدوا تخويف مرتادي الأماكن العامة بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى “مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي” لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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