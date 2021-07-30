العراق... مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 بهجوم إرهابي في صلاح الدين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال إعلام المحافظة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن الهجوم الإرهابي وقع في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 من بينهم عدد من العناصر الأمنية.

وجرى استنفار كامل القوات الأمنية وإطلاق عملية تمشيط واسعة للبحث عن المنفذين، بحسب البيان الذي لم يذكر طبيعة الهجوم.

وكان العراق قد أعلن أواخر 2017 الانتصار العسكري على تنظيم "داعش" (محظور في روسيا) الذي احتل صيف 2014 مساحات واسعة شمالي وغربي البلاد.

إلا أن القوات العراقية تطلق بشكل متكرر عمليات أمنية لملاحقة فلول التنظيم التي تنفذ من حين إلى آخر عمليات دموية في البلاد.