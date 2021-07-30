قيس سعيد يصدر تعليمات جديدة بشأن حظر التجوال

دبي - محمود عبدالرازق - ويمنع القرار، الذي نشرته الرئاسة التونسية بصفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ابتداء من يوم 1 أغسطس 2021 إلى غاية إشعار آخر.

كما نص القرار على منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة، مشيرا إلى أنه يتوجب على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

كما دعا المرسوم الرئاسي إلى تكثيف وتسريع السلطات الصحية المدنية والعسكرية حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من اللقاحات.

كما يتوجب على جميع الوافدين إلى تونس عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، استظهار نتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ دخول البلاد.