شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ صلاح الدين العراقية يوجه بسرعة التحقيق فى اعتداء إرهابى طال مجلس عزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محافظ صلاح الدين العراقية، عمار الجبر، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق ومحاسبة المقصرين، وذلك بعد اعتداء إرهابى طال مجلس عزاء فى المحافظة.

وقال الجبر - فى بيان - إن "تلك الهجمات مؤشر خطير وعلينا جميعا أن نعى الخطر، وأن يعمل الجميع لعدم وقوع مثل تلك الهجمات"، موجها الأجهزة الامنية بسرعة التحقيق، وتقديم الجناة الى العدالة، ومحاسبة المقصرين.

وأضاف "أننا يجب أن نعمل جميعا على عودة النازحين واعادة الاستقرار بالكامل وفرض السلم المجتمعي، وإعادة اللحمة الوطنية بين ابناء المناطق".

وفى وقت سابق من اليوم أصدرت خلية الإعلام الأمنى بياناً جاء فيها، إن "اعتداءً إرهابياً على إحدى مجالس العزاء فى منطقة البو جيلى بناحية يثرب فى محافظة صلاح الدين، أدى إلى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

فيما أفاد مصدر أمني، بأن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجموا عجلة تابعة إلى فوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلى فى ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن 7 قتلى و 17 مصابا بينهم من القوات الأمنية".