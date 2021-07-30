شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ضحايا فى اعتداء على مجلس عزاء شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط عدد من الضحايا في هجوم طال مجلس عزاء شمال العاصمة بغداد، كشف مصدر أمنى عراقى، أن هجوماً استهدف مجلس عزاء جنوبى صلاح الدين، فى شمالى العراق، نفذه 3 أشخاص بأسلحة رشاشة، بحسب "روسيا اليوم".

وبحسب الشرق بلومبرج، ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن "اعتداءً إرهابياً استهدف أحد مجالس العزاء فى منطقة البو جيلى بناحية يثرب فى محافظة صلاح الدين"، مما أدى إلى "وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".