شكرا لقرائتكم خبر عن حبس نائب تونسي شهرين بتهمة إهانة الجيش وتحطيم معنوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس، أنه تم إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، تنفيذا لحكم قضائي.

وبينت الوكالة في بيان صحفي نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، مساء اليوم، أن هذا الايداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .

وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته"، وفق ما جاء في نص البيان.

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

وكانت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إيقاف العياري.