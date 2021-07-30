شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: إنهاء مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، نقلاً عن الرئاسة التونسية، إنه تم إنهاء مهام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.

وكان الرئيس قيس سعيد، قال في حوار صحفي مع جريدة "نيويورك تايمز"، إنه قام باستشارة رئيس الحكومة السابق في القرارات التي اتخذتها، مؤكدا أن تونس دولة قائمة على القانون، وأن هناك من سرق أموال الشعب وعليه إعادتها، وهناك من تقاسم أموال الشعب، وأن من من يتحدث عن خرق الدستور "كاذب".

وأضاف الرئيس التونسي، خلال حواره مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، لم يتم اعتقال أي أحد إلا من كان عليه قضايا، ولم أتركهم يهددون المؤسسات وينهبون الشعب، وما يخرج من تصريحات بأنهم سينزلون إلى الشارع هو أمر لن نقبله، ونحن الآن أمام مسؤولية أمام الله والشعب.

ووجه حديثه إلى 3 صحفيين أجروا معه الحوار قائلا: "مارسوا عملكم في بلادي بكل حرية"