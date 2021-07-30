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قيس سعيد: قراراتي كانت ضرورية بعد نهب المليارات من الشعب التونسي

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن ما تم اتخاذها من قرارات جاء بناء على الدستور التونسي، وللحفاظ على سلامة المواطنين والدولة التونسية، مضيفا: الإجراءات التي اتخذتها كانت ضرورية بعد نهب المليارات من الشعب التونسي

وأكد في حوار صحفي، أن حرية التعبير في البلاد مكفولة، وأنه لن يكون هناك ديكتاتور في البلاد، مضيفا: لم يتم اعتقال اي احد الا من لديه قضايا لدى القضاء ولم اتدخل في القضاء.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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