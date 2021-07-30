شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تكشف حقيقة مقطع التلاعب في تعبئة أكياس الأرز والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، حقيقة المقطع المتداول لتلاعب التجار في تعبئة أكياس الأرز.
وأكدت الوزارة أن المقطع المتداول قديم، وتم الوقوف على هذه الموازين والمنتجات من المراقبين في وقت سابق، كما جرى إيضاح المعلومة الخاطئة الواردة في المقطع.
ونفت التجارة، مايو الماضي صحة مقطع الفيديو، وذلك خلال وقوف مراقبيها على دقة كيل وموازين أكياس الأرز في منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن النقص في وزن أكياس الأرز المبينة في المقطع يعود إلى فهم خاطئ لآلية عمل الموازين المستخدمة، موضحةً بأنها موازين مخصصة للحلويات يزن وعاؤها الخارجي 1 كجم، حيث تتم برمجتها إلكترونياً لإنقاصه من وزن العبوة.
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