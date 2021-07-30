القبض على 13 مواطناً تورطوا بمشاجرة جماعية في القصيم.. وضبط 128 مخالفاً لاحترازات «كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على 13 مواطناً تورطوا في مشاجرة جماعية.
وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف ومشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (128) مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهمً .
وأوضح أنه قد جرى تحرير (29) مخالفة مرورية، وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في المشاجرة الجماعية، وهم (13) مواطنًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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