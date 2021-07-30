جعجع مهاجما البرلمان: سنتابع رفع الحصانات حتى النهاية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جعجع في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "برافو نقابة محامي بيروت، برافو نقابة محامي طرابلس، مش برافو للمجلس النيابي.. سنتابع رفع الحصانات حتى النهاية".

وكان اجتماع عُقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني، في 9 يوليو/ تموز الجاري، لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

وجاء طلب رفع الحصانة تمهيدا للادعاء على النواب الثلاثة، في قضية تفجير مرفأ بيروت.

ومن المقرر مطالبة القضاء تزويد مجلس النواب بأدلة "تثبت الشبهات" على النواب لاستجوابهم.

وصرح رئيس وزراء لبنان المكلف، نجيب ميقاتي، أمس الخميس، بأن "جريمة 4 آب هي جريمة العصر وللمحقق العدلي مناقبية ويجب تقديم كل الدعم له وأنا مع رفع كل الحصانات لأنه لا يوجد شخص فوق القانون".