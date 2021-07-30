شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: أتمسك بتحمل أمانة ومسؤولية حماية الدولة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، أنه يتمسك بـ "تحمل أمانة ومسؤولية حماية الدولة التونسية، والتصدي لكل محاولات ضربها وتفتيها"، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ونقل وزير الخارجية السعودي للرئيس التونسي، تحيات خادم الشريفين وولي العهد، وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحترم القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية وكلّ ما يتعلّق بالشأن الداخلي التونسي وتعُدّها أمرا سياديا.

كما شدّد وزير الخارجية السعودي على ثقة بلاده في قدرة القيادة التونسية على تجاوز هذا الظرف بما يحقق العيش الكريم والازدهار للشعب التونسي، مجدّدا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تونس في كل ما يدعم أمنها واستقرارها وفي مواجهة التحديات التي تعترضها.

كما دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي إلى معاضدة جهود بلادنا في هذه الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة.