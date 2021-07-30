شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تمنح تونس مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت تونس، اليوم الجمعة، من الولايات المتحدة مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية، بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس التونسى قيس سعيد، فى تصريح إعلامى خلال تسلم هذه الشحنة بأن إدراة الصحة العسكرية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، على استخدام هذه الجرعات بحملات تلقيح مكثفة فى مختلف الجهات، متوجهة بالشكر للولايات المتحدة التى ساهمت فى معاضدة جهود الدولة ودعمها لمكافحة فيروس كورونا عبر تقديم جملة من المساعدات الطبية وكميات هامة من التلقيح المضادة لكوفيد 19.

من جهته أوضح وزير الخارجية عثمان الجرندى أن هذه اللقاحات ستوزع على مختلف ولايات الجمهورية عبر وحدات متنقلة وفى المستشفيات، داعيا كافة التونسيين والمقيمين بتونس إلى الإقبال على التلقيح، لمجابهة تفشى الجائحة مع الإبقاء على احترام البروتكول الصحى الوقائي.

وأكد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسى أن الوزارة تطمح إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين والترفيع فى وتيرة التلقيح فى أقصر وقت ممكن، مثمنا المد التضامنى الذى تشهده تونس فى إطار مبادرة "كوفاكس" للتلقيح ضد كوفيد 19 من مختلف البلدان وبمساعدة منظمة الصحة العالمية.

من جهته صرح سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم بأن واشنطن ستواصل دعم الشعب التونسى خلال هذه الأزمة الصحية الخانقة التى يمر بها، مشددا على أن الهدف من تقديم مثل هذه المساعدات هو إيصال كميات هامة من اللقاحات الآمنة والفعالة فى أسرع وقت لتشمل عملية التلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين.

يشار إلى أن تونس تسلمت يوم 26 يوليو 310 أسطوانة تحتوى على مليون لتر من الأكسجين ممنوحة من الولايات المتحدة، فى إطار مساهمتها فى دعم جهود تونس لمواجهة تفشى فيروس كورونا.