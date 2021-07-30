سفير فلسطين لدى روسيا: توجه لدى الرئيس الفلسطيني لزيارة العاصمة موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - غزة- سبوتنيك. وقال نوفل، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "هناك نية ورغبة لدى الجانب الفلسطيني للتحضير لزيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا، عندما تسمح الظروف بذلك".

وأضاف: "نحن لم نتقدم بطلب للزيارة حتى الآن، ولكن هناك رغبة لترتيب زيارة للرئيس الفلسطيني إلى العاصمة الروسية موسكو، لدراسة المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية".

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وأشار نوفل أن الرئيس الفلسطيني اعتاد زيارة موسكو ولقاء القيادة الروسية مرتين في العام، ولكن بسبب الظروف المتعلقة بجائحة كورونا تأخرت زيارة الرئيس كثيرا.

وأكد أن الخبر الذي نقلته بعض وسائل الإعلام حول تحديد موعد للزيارة في سبتمبر/ أيلول غير دقيق، ولكن هناك رغبة فلسطينية حقيقية للزيارة.

وبيّن السفير الفلسطيني أن الرئيس عباس يتوجه لزيارة الأمم المتحدة كل عام في شهر سبتمبر للإدلاء بخطاب حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس عباس روسيا، كانت في يوليو/تموز عام 2018.