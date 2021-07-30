الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديد الحرارة غدا السبت

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، غدا، طقس شديد الحرارة نهارا، رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

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ويسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد طقس السبت، شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، الأمر الذي يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية : جنوبية غربية.