رئيس الوزراء العراقى يوجه بإعادة افتتاح المتحف العراقى أمام الجمهور

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، بإعادة افتتاح المتحف العراقى أمام الجمهور والباحثين بعد إعادة 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة.

وقال الكاظمي - في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "بالتزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن أمس الخميس ، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقى أمام الجمهور والباحثين، لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات وإنجازات".



وكان وزير الثقافة العراقى، حسن ناظم، قد أعلن أس الخميس عن وصول 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة إلى العراق، مشيرا إلى أن الآثار التي وصلت للعراق هي من الرقم الطينية (لوح طيني مدون عليه باللغة الآكدية أو السومرية)، استردها العراق وعادت لأرضها الأصلية.