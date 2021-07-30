الجوية الجزائرية تعلن إلغاء تكاليف الحجر الصحي بالنسبة للوافدين

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الجوية الجزائرية في منشور على موقعها الرسمي أن الوافدين إلى الجزائر مطالبين فقط باستظهار كشف النتائج السلبية لاختبار كورونا مدته 36 ساعة، ملئ استمارة المعلومات الصحية، تقديم تذكرة الرحلة المحجوزة، بالإضافة إلى إجراء الفحص الجيني السريع عند الوصول.

RYAD KRAMDI

هذا وكان رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، قد أعلن سابقا إلغاء إلزامية الامتثال للحجر الصحي لمدة 5 أيام، بالنسبة للوافدين من الخارج إلى الجزائر.

وأبرقت الوزارة الأولى تعليمة إلى 4 قطاعات وزارية بخصوص تدابير الحجر الصحي للوافدين من الخارج إلى الجزائر.

وشددت التعليمة بخصوص الإجراءات الجدية أنه يجب إخضاع القادمين من الخارج إلى استظهار كشف للنتائج السلبية للاختبار مدته 36 ساعة، بالإضافة إلى إجراء اختبار للجينات عند الوصول.