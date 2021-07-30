السعودية توضح حقيقة إلغاء تسعيرة الدواء

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، تأكيدها أن أسعار الأدوية ما زالت محددة من قبل الهيئة ولا صحة لإلغاء تسعيرها.

© AFP 2021 / OZAN KOSE

وأوضحت الهيئة طريقة التعرف على السعر المحدد من الهيئة، وذلك من خلال باركود ثنائي الأبعاد تتم قراءته عبر تطبيق "طمني" التابع للهيئة بدلاً من وجود السعر مكتوبا.

وأرجعت الدواء والغذاء السعودية سبب عدم وجود السعر مكتوبا على العبوة إلى مرونة التعديل والتحديث على السعر في الباركود مع انخفاض الأسعار الذي يطرأ على المستحضرات الصيدلانية مع مرور الوقت، وهو ما يصعب تعديله أو تحديثه على تصميم العبوة بشكل مستمر.

ووفقا للتعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإنَّ مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية مُلزمة بإضافة باركود ثنائي الأبعاد على غلاف المستحضر الخارجي.

وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، على تسجيل لقاح فيروس كورونا "موديرنا"، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على اعتماده.

واعتمدت الهيئة اللقاح، بعد التحقق من جودته من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع، بحسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية".