رسالة من أمير الكويت إلى ملك المغرب

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء المغربية "ومع"، أن الملك محمد الخامس، تلقى رسالة من أمير الكويت، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على العرش.

وفي الرسالة، أعرب أمير دولة الكويت، "عن خالص التهاني لجلالة الملك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش في المملكة المغربية الشقيقة".

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وأضاف أمير الكويت في الرسالة، أنه "اغتنم هذه المناسبة الوطنية، للإشادة بما حققته المملكة المغربية الشقيقة من نهضة شاملة وإنجازات حضارية في مختلف الميادين في عهد جلالة الملك الميمون".

وعبر الشيخ نواف الصباح عن اعتزازه الكبير بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المغربية الشقيقة، وبالأواصر الأخوية "التي تجمع أسرتينا الكريمتين وبلدينا وشعبينا الشقيقين".

وتمنى أمير الكويت دوام الصحة وتمام العافية لملك المغرب، "وأن يحقق للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته".

يشار إلى أن المغرب أكد تأجيل جميع أنشطة واحتفالات "عيد العرش"، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نشره موقع "هسبريس"، أكد تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وقال البيان: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين".

وعن تفاصيل الاحتفالات التي سيتم تاجيلها، أشار البيان إلى "تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه جلالة الملك، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين".

وأكد البيان على أن الملك، محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي، بهذه المناسبة.

يشار إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت مؤخرا مجموعة إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر التنقل الليلي من 11 ليلا، إلى 4.30 صباحا، على أن يبدأ تنفيذ ذلك من مساء أمس الجمعة.