شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: محتجون يطالبون بمحاسبة كل من تورط فى فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من المحتجين بمنطقة جندوبة، إحدى ولايات تونس، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، طالبوا خلالها بضرورة محاسبة كل فاسد، وفق إذاعة شمس التونسية .

ودعا المحتجون إلى محاسبة كل مسؤول ثبت تورطه فى قضايا فساد أو تهاونه فى خدمة مصالح الجهة وتعطيل المشاريع التنموية.

كما رفع المحتجون شعارات تنادى بتغيير المعتمدين والمديرين الجهويين الذين كانوا عائقا للتنمية بالجهة مع المحاسبة والتسريع بتركيز المستشفى الميدانى بالقاعة المغطاة وتعميم تلقيح كورونا.

وشدد المحتجون على ضرورة فتح تحقيقى وتدقيق في ميزانية المجلس الجهوى والمساعدات والهبات التي وردت عليه أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى مراجعة استغلال شركات الإحياء الفلاحية والأراضي الدولية و فتح تحقيق في آليات وكيفية اسنادها، ومن بين الشعارات كذلك، إعادة فتح وتنشيط المؤسسات الصناعية المغلقة والتشغيل وفتح تحقيق في شبهات حول الانتدابات.