شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إنقاذ 90 مهاجرا غير شرعى من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اليوم الجمعــة إنقاذ 90 مهاجرا بسواحل معتمدية بن قردان بتونس، إثر عطل فى مركبهم في رحلة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، وفق إذاعة شمس التونسية .

وتم غيصال المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى ميناء الكتف بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين من قبل وحدات الحرس البحري حسب ما أفاد د.المنجي سليم رئيس الهلال الأحمر التونسي .

وتدخل الهلال الأحمر التونسي ببن قردان وباقي المنظمات الإنسانية لتقديم ما يحتاجونه من أكل وشرب ومراقبة طبية لهؤلاء المهاجرين على يتم النظر فى وضعيتهم مع السلط المعنية.