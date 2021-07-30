العراق: مستشفياتنا غير قادرة على استيعاب مرضى كورونا ويوجد 4000 حالة حرجة

القاهرة - سامية سيد - قال الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية الدكتور هاني موسى العقابي، اليوم الجمعة، إن مستشفيات البلاد أصبحت غير قادرة على استيعاب مرضى كورونا ويوجد 4000 مريض على أجهزة الأوكسجين.

وأضاف العقابي - في تصريح خلال زيارته لأحد المستشفيات أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن البلاد على أعتاب كارثة صحية إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا".



وأشار إلى أن المواطنين لم يساعدوا وزارة الصحة في الالتزام بإجراءات الوقاية وأخذ اللقاح المضاد لكورونا ونطالبهم بمراعاة خطورة الوضع الصحي وأخذ اللقاح والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.



وتابع "لقد كررنا التحذير طيلة الفترة الماضية من خطورة الاستهانة، وتجاهل الإجراءات الوقائية، واستمر أغلب المواطنين في ممارسة أنشطتهم الاجتماعية، وإقامة المناسبات والتجمعات، مثل مجالس العزاء، والولائم، دون التزام بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامة، أو التباعد البدني" ، مشددا على أن لقاحات كورونا موجودة في كل أنحاء العراق.



وكانت وزارة الصحة وجهت النداء الثاني في غضون 24 ساعة، ودعت فيه المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والالتزام بإجراءات الوقاية، محذرة من أن العراق على أعتاب كارثة صحية كبيرة.