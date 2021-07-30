شكرا لقرائتكم خبر عن 220 جهاز تعقيم يدوى فى ساحات وأروقة المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، 220 جهاز تعقيم يدوى يعمل بنظام مستشعر للحركة، فى عدد من ساحات وأروقة المسجد النبوى ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفق بيان صحفى.
وشملت الأماكن التى جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.
ومن جهة أخرى قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة بزيادة عدد اللغات إلى 10 لغات ضمن برنامج "نرشدكم بلغتكم" لإجابة السائلين، وتجهيز كوادرها المترجمين، وذلك ضمن الأعمال التي تقدمها الإدارة خلال موسم العمرة.
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فادي السلمي أن اللغات التي يتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال البرنامج هي: (الإنجليزية، والتركية، والأردية، والفارسية، والفرنسية، والروسية، والملايوية، والبنغالية، والصينية، والهوسا)، إضافة إلى اللغة العربية، حيث ستكون ترجمة هذه اللغات من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار وترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، مع الحرص على التباعد الجسدي عبر الروبوت التوجيهي، والاتصال المرئي، والهواتف المجانية، وترجمة مبادرة (توعية المعتمر)، لتعريفه طريقة نسك العمرة، إضافة إلى ترجمة الأحاديث النبوية، والرسائل التوعوية المتعلقة بموسم العمرة عبر المنشورات، ونشرها في منصة (تويتر) الخاص بالرئاسة لمستفيدي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف السلمي أن هذا العمل بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة التي قامت بإرسال عدد من المترجمين للمشاركة في أعمال الترجمة جنباً إلى جنب مع مترجمي الإدارة.