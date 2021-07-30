شكرا لقرائتكم خبر عن 220 جهاز تعقيم يدوى فى ساحات وأروقة المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، 220 جهاز تعقيم يدوى يعمل بنظام مستشعر للحركة، فى عدد من ساحات وأروقة المسجد النبوى ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفق بيان صحفى.

وشملت الأماكن التى جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.