شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: نواصل عمليات إخماد الحرائق بمشاركة الدفاع المدنى والأهالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبنانى أن وحداته تواصل اليوم عمليات إخماد الحرائق المندلعة في القبيات وعندقت وجبل اكروم والجوار شمالي لبنان وذلك بمساندة الطوافات وبمشاركة فرق الدفاع المدني والأهالى.



وتواصلت اليوم جهود إطفاء حرائق الغابات التي امتدت خلال ساعات الليل لمناطق جديدة بمنطقة عكار شمالي لبنان وحتى الحدود السورية وسط محاولات للسيطرة على وقف امتداد النيران ومنع وصولها للمنازل دون إخمادها بشكل كامل حتى الآن، وذلك في ظل دعوات لإعلان عكار والهرمل منطقتين منكوبتين.



وامتدت النيران خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة من منطقة القبيات والهرمل إلى منطقة أكروم لتحاصر منازل سكنية وسط صرخات واستغاثات من الأهالي، مما دفع قوات الدفاع المدني وفرق من الجيش للتوجه للمنطقة وتمكنوا بمساعدة متطوعين والأهالي من السيطرة بالفعل على النيران ومنع امتدادها للمناطق السكنية.



أما في القبيات، تجددت اليوم الحرائق وتواصل الأجهزة المعنية بالتعاون مع المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني جهود الإطفاء وإنقاذ المتضريين واسعاف المصابين.