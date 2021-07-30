شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين لدى موسكو: الرئيس محمود عباس سيزور روسيا سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني فى موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن العمل جار للتحضير لزيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى روسيا .

وذكر السفير الفلسطيني، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم /الجمعة/ - أن هذه الزيارة مقررة في سبتمبر القادم ، يشار إلى أن المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس عباس روسيا، كانت في يوليو عام 2018.

يذكرأن، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا إلى ضرورة عدم تأجيل حل القضية الفلسطينية.

وقال نيبينزيا - فى كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولين أذاعتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه لا تجرى فى فلسطين وإسرائيل أعمال عسكرية، لكن هذا لا يعنى أنه بالإمكان تأجيل حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر محورية بالنسبة للشرق الأوسط كله وكذلك العالم بشكل عام.

وأشار إلى أن روسيا تطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة النظر فى طلبها لإجراء اجتماع وزارى لرباعية الوسطاء الدوليين وكذلك جلسة لها فى إطار موسع بمشاركة الدول الإقليمية والفلسطينيين والإسرائيليين بأنفسهم.