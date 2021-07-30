شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حادث مروع لسيارة تقتحم واجهة مطعم بجدة بعد اصطدامها بمركبة أخرى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لحادث مروع لسيارة في حي الصفا بجدة.
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، لحظة اصطدام سيارة بأخرى من الخلف، حيث فقد قائد المركبة السيطرة على سيارته وانحرفت لتستقر في واجهة أحد المطاعم.
ووثق الفيديو لحظة خروج قائد السيارة منها، وتبين أنه بخير ولم يضب بأذى.
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