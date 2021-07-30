شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسمح بدخول الأطفال لساحات المسجد الحرام؟.. «الحج والعمرة» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، على عدم السماح للأطفال بالدخول للمسجد الحرام أو ساحاته.
وذكرت وزارة الحج والعمرة عبر موقع “تويتر” رداً على استفسار حول هذا الشأن: «غير مسموح دخول الأطفال للساحات أو المسجد».
من جهة أخرى، أوضحت الحج أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافى، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما).
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