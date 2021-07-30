شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط «معتل نفسي» ادعى الاعتداء على عابري الطريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة جازان من تحديد هويته والقبض عليه.

وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية.