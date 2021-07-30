«الصحة»: دراسة توثق مأمونية لقاح «استرازينيكا» وفعاليته في منع المرض الشديد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، عن دراسة سعودية، توثق مأمونية لقاح شركة استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور عبدالله عسيري عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن الدراسة السعودية وثقت فعالية اللقاح أيضاً في منع المرض الشديد. وذكرت الدراسة أن المملكة تعتبر من أوائل الدول التي طبقت برنامج التطعيم ضد مرض كوفيد -19. وكان عسيري قد أوضح أنه لا تعارض بين استخدام أي أدوية – بما في ذلك المضادات الحيوية – حسب الدواعي الطبية قبل أو بعد لقاحات كوفيد ، ولكن يجب التخطيط لتوقيت أخذ اللقاحات لمن يستخدم الأدوية المثبطة للمناعة مثل أدوية الروماتيزم والسرطان وما في حكمها لضمان أفضل استجابة مناعية للقاحات.

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