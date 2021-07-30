نجيب ساويرس يطالب بتطعيم جميع المصريين ضد كورونا قبل موسم الشتاء

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه "أكد من قبل ومنذ أول يوم من ظهور الكورونا أنه لن ينتهي سريعا، ولابد من التعايش معه".

وتابع: "الحل هو التطعيم قبل الشتاء، مطالبا وزارة الصحة المصرية بأن تسرع في إعطاء التطعيم لجميع المواطنين".

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وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، إنه هناك تراجع ملحوظ في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وأضاف أن هناك دول تواجه موجة رابعة، بينما تتحدث دول أخرى عن موجة خامسة من جائحة كورونا.

وأوضح تاج الدين أن الدولة تعمل حاليا على صيانة الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة التنفس الصناعي وشبكات الأكسجين، ونوفر ما يلزم من استعدادات لأي موجة مقبلة.

وأكد أن بعض المستشفيات التي كانت مخصصة لمرضى كورونا، أصبحت خالية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الوضع في مصر مطمئن.

كما أعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أمس، أن مصر ستستورد لقاحات تكفي لتطعيم 83 مليون مواطن حتى نهاية العام.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، عن تسجيل 42 إصابة و7 حالات وفاة جديدة.