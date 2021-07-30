حفتر: لا مجال للسلام ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية أراضي ليبيا دون شرط

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي-سبوتنيك. وقال حفتر في كلمة متلفزة: "ندعم كل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقسي المحن والتغلب على أشد الصعاب... نعلن تجاوب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية مع ما أفضت إليه مباحثات لجنة 5+5 بشأن فتح الطريق الساحلي. نبارك للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي".

وأضاف حفتر في كلمته: "بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلاً وليس آجلاً... على المجتمع الدولي أن يعي جيداً أننا نعني ما نُكرره مراراً بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة".

وأعلنت لجنة عسكرية مشتركة مدعومة من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها.

وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" التي شكلتها الأطراف المتحاربة في ليبيا، سمحت بإعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي بين مدينتي مصراتة وسرت، ابتداءً من اليوم، الجمعة، وذلك ضمن تنفيذ بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.