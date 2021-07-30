رئيس الحكومة الليبية يرحب باستكمال فتح الطريق الساحلى

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، باستكمال فتح الطريق الساحلى، وذلك بعد إعلان اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" فتحه اليوم.

واعتبر الدبيبة، وفقا لقناة (ليبيا الحدث)، أن الإعلان بمثابة خطوة جديدة في البناء والتوحيد، مقدما الشكر إلى لجنة "5+5" وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف، مؤكدا عمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة الملفات التي تهم المواطن في كل المجالات.



وكانت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أعلنت في وقت سابق اليوم فتح الطريق الساحلي بعد انتهاء أعمال صيانة، وأنه يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة.