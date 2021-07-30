الصحة العراقية: نواجه جائحة خطيرة وموجة وبائية أخطر من سابقاتها

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن العراق يواجه موجة وبائية أخطر من سابقاتها، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم /الجمعة/ - من أن العراق يواجه جائحة خطيرة وموجة وبائية ثالثة أخطر من سابقاتها، لافتا إلى أن المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع الزيادة وأن أبطال الجيش الأبيض يقدمون كل ما لديهم في ظل الظروف الراهنة والمعوقات.



وأضاف البدر أن نسبة قليلة من المواطنين يرتدون الكمامة رغم النداءات المتكررة من وزارة الصحة ومن المعنيين من خطورة الوضع، داعيا وسائل الإعلام إلى نشر وسائل التثقيف والتوعية الصحية ونفي الشائعات والمعلومات المغلوطة والتحذير من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى خسارة المزيد من الأرواح، مطالبا وسائل الإعلام والمعنيين بوضع المخالفين تحت ضغط الرأي العام من دون التهجم وبشكل علمي ومهني محترم.