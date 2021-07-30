سوريا... إخماد حريق عكار على الحدود اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وكالة الأنباء السورية، صباح اليوم الجمعة، أن فرق الإطفاء في حمص وبدعم كامل من عناصر الجيش السوري، نجحت في إطفاء الحريق الممتد من الأراضي اللبنانية باتجاه ريف حمص الجنوبي الغربي بالكامل.

ونقلت الوكالة على لسان مدير الدفاع المدني السوري، اللواء سعيد العوض، أنه تم إخماد الحريق، بشكل كامل، وتتم حاليا عمليات التبريد، موضحا أن الآليات السورية تعمل على إنشاء خط نار فاصل على حدود بلاده مع لبنان، مشيرا إلى مشاركة حوامات الجيش السوري في عملية إخماد الحريق، إضافة إلى جنود الجيش نفسه، ومؤازرة فرق الإطفاء الأخرى، لافتا إلى أنه سبق وتم استدعاء وحدات وعربات من العاصمة السورية، دمشق، وريفها إلى مكان الحريق.

ويذكر أن الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، طلب الاستعانة بقبرص في إخماد الحرائق، التي اندلعت في قضاء عكار، شمالي البلاد، طالبا من قيادة الجيش والدفاع المدني اللبنانيين بذل الجهود لإطفاء تلك الحرائق، وعدم وصولها إلى المنازل، وذلك مساء الأربعاء الماضي.

وفي سياق متصل، قالت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك"، إن مروحيات عسكرية تابعة للقوات الروسية العاملة في سوريا بدأت، صباح أمس الخميس، بمساندة فرق الإطفاء السورية في عمليات مكافحة الحرائق التي تتمدد شمالي لبنان، بعدما بدأت بملامسة الحدود السورية بالقرب من الريف الغربي لمحافظة حمص.

وأضافت المصادر أن المروحيات العسكرية الروسية قامت بعدة طلعات جوية، وألقت عشرات الأطنان من المياه فوق الحرائق التي وصلت إلى بلدة أكوم، التابعة لمدينة القصير في ريف حمص الغربي، بالإضافة إلى طلعات أخرى باتجاه ذروة الحريق داخل الحدود اللبنانية.

وأكد مصدر في فوج إطفاء حمص لـ"سبوتنيك" رفع الجاهزية عبر الأراضي السورية، وإرسال آليات الدفاع المدني وصهاريج مياه من أجل السيطرة على هذه الحرائق والعمل على عدم امتدادها وتوسعها.

وأعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء الماضي، أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق تشير إلى تأثر معظم أراضي الغابات شمال غربي سوريا، بمستويي الخطورة المرتفع والمرتفع جدا، ابتداءً من أمس الخميس، وحتى السبت المقبل.