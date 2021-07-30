شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق كبير فى مخزن تجارى بمنطقة السعدون وسط العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "السومرية نيوز" باندلاع حريق كبير في مخزن تجارى بمنطقة السعدون وسط العاصمة العراقية بغداد، فيما هرعت قوات الدفاع المدنى لمكان الحادث لحصار الحريق وإخماده.

يذكرأن، قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية أمس الخميس، إنه لا يوجد خسائر بشرية جراء سقوط صاروخ نوع كاتيوشا فى منطقة المنصور ببغداد.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ب‍بغداد، مؤكدة عدم وجود خسائر بشرية.

وأفاد بيان أصدرته الخلية بأن إطلاق الصاروخ في منطقة شارع فلسطين، يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة.