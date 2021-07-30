شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: الدفاع البريطانية تعلن استهداف سفينة إسرائيلية فى هجوم قبالة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة إن سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل تم استهدافها في هجوم قبالة عمان في بحر العرب، وأكدت الوزارة في بيان أنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكر بيان مقتضب صدر في وقت سابق اليوم من عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن التحقيق جار في الحادث الذي وصفته بأنه حدث في وقت متأخر من ليلة الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قالت المجموعة العسكرية البريطانية إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بشأن الاتفاق النووي مع إيران وتعثر المفاوضات بشأن إعادة الاتفاق في فيينا. منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018، كانت هناك سلسلة من الهجمات على سفن في المنطقة يشتبه في أن طهران نفذتها.